„Eric Clapton“ Tribute Band.

„Change the world“ ist einer der bekanntesten Titel von Eric Clapton – Dieses Motto hat sich die Band LAYLA zum Anlass genommen, ihr reichhaltiges Clapton-Repertoire erneut unter die Lupe zu nehmen – und zu verändern.

Mit dabei sind Titel wie z.B. „Crossroads“, „Cocaine“, „Tears in Heaven“ und „Layla“, aber auch ein paar weniger bekannte Songs aus dem Eric-Clapton-Universum.

Die Band LAYLA nimmt die Zuschauer auf eine kleine Zeitreise mit – von Stücken aus den Zeiten Cream und der Hitparade, bis hin zu Titeln aus MTV und Zeiten, in denen Stadien gefüllt wurden.

LAYLA ist eine Hommage an Eric „Slowhand“ Clapton – bietet einen gefühlvollen, rockigen und im Blues tief verwurzelten Abend und Kontakt mit dem bewegungsfreudigen Publikum.