LE Bigband Reloaded "Christmas is here"

Alles bleibt anders: Nach Albi Hefeles Abschied präsentiert sich die hochkarätig besetzte LE Bigband pünktlich wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit in der Filderhalle.

Aus dem Bandkollektiv heraus führen die Musiker durch ein Adventsprogramm mit bekannten Christmassongs, aber auch überraschend neuen Arrangements. Nach dem großen Abschieds-Reigen an Gästen des letzten Jahres möchte die Band sich dieses Mal wieder auf einen kleineren, aber dennoch feinen Rahmen fokussieren und den eingeladenen Gesangssolisten mehr Raum geben. Nicht zuletzt hat die Band auch zahlreiche Instrumentalisten in ihren Reihen, die dem Konzert mit ihren Solo-Beiträgen sicher wieder tolle Farbtupfer verleihen. Bleiben Sie gespannt.