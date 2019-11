New Orleans – oder wie die Jungfrau zum Jazz kamParis die Wiege des Jazz in EuropaEs bedarf eigentlich keiner Begründung für einen Bigband-Abend à la Francais, es genügen einfach ein paar Schlagworte, um die fundamentale Bedeutung Frankreichs für die Entwicklung der afroamerikanischen Musik in Europa zu skizzieren.

Josephine Baker, Charles Aznavour, Moulin Rouge, Sidney Bechet, Ce si Bon, April in Paris, Stephane Grapel-li, Django Reinhardt...usw uswIm Mittelpunkt des Französischen Abends mit der LE Bigband steht natürlich „The Great French Songbook“ - die Chansons von Aznavour, Piaf, Trenet, Prel, Becaud u.v.a. Songs, die nicht nur stetig präsente Evergreens sind, sondern auch in viele Sprachen übersetzt immer noch ihre Hitqualität beweisen. Im Mittelpunkt des Programms steht allerdings eine aktuelle Sängerin, die grandiose ZAZ, die vor vier Jahren eine spektakulären Auftritt beim Jazz Open feiern konnte. Mit Songs wie Champs Elysee, I Love Paris, La Parisienne, Je Veux bewies sie eindrucksvoll, wie unverkrampft französische Chansons und Bigbandjazz zusammen eine explosive Mischung ergeben können. Wir haben mit Virginie Lange und Christophe Peyroux zwei französische Sänger und Akteure aus Paris am Start, mit Antoine Fillon und Leonie Hefele aus Bordeaux, Klaus Wagenleiter und Andi Fetzer können wir eine Rhythmsection präsentieren, die ihresgleichen sucht. Ansonsten steht das LE Gebläse, angeführt von Christian Mück in Bestbesetzung auf der Bühne. Für Programm-gestaltung, Moderation und die eine oder andere launig bis wissenswerte Bemerkung ist wie immer Albi Hefele zuständig!