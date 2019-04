Le Corps du Roi

Es ist eine anerkannte Annahme, dass ein König zwei Körper hat: den natürlichen und den politischen. In mancherlei Hinsicht besagen queere Theorien nichts anderes, der Körper war immer eine physische und politische Konstruktion.In einem freundschaftlichen Dialog spielen Performer und Opernsänger Mathieu Jedrazak und Mimi Aun Neko, Performerin, Sexarbeiterin und politische Geflüchtete, mit dieser Idee. Dabei betrachten sie die Repräsentationssysteme, die sie selbst betroffen und geprägt haben. Sie zeichnen eine queere Autobiografie nach und beschwören historische Referenzen vom Ballet comique de la reine, einem der Gründungsklassiker der französischen Oper, bis hin zu Frozen, vom König von Thailand bis zu Odysseus und Kirke, von den Problemen von Sexarbeiter*innen zur Krönung in Reims.Vielleicht ist es am Ende eine Krönung, durch die sie König und Königin einer laufenden Verwandlung werden oder vielleicht sogar ein Hexenritual um Kirke zu beschwören, die Göttin der gleichberechtigten Sklaven.Nach dem beeindruckenden Gastspiel mit der Tanzperformance „Extime“ im Jahr 2017, freuen wir uns sehr, den französischen Choreografen Matthieu Hocquemiller in diesem Jahr wieder beim Queer Festival dabei zu haben.Die Performance ist zweisprachig auf Englisch und Deutsch.Konzept und Umsetzung: Matthieu HocquemillerMit: Mathieu Jedrazak und Mimi Aum NekoLicht: Will GuezProduktion: Compagnie à contre poil du sens (acps) and Klap/Maison pour la Danse de Marseille