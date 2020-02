Le Cahier d’Elikia – Elikias Heft

Schauspiel und Figurentheater in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln der Compagnie La Cavalière Bleue (FR).

Elikia ist ein gewöhnliches Kind, das miterleben musste, wie sich ihr Leben in einen chaotischen Bürgerkrieg verwandelt hat. Als Kindersoldatin fand sie mit dem kleinen Joseph die Kraft, die Kette der Gewalt zu durchbrechen und ihre Waffe gegen ein Notizbuch auszutauschen, das ihre Kriegsjahre bezeugt. Die nüchterne und raffinierte Inszenierung von Alberto Garcia Sanchez mischt Schauspieler*innen und Figuren und schafft so die Distanz, in der Gewalt ihren Ausdruck findet, ohne die Wahrheit zu verbergen oder in Pathos zu geraten.

Spiel: Divin Mahela, Hubert Mahela, Anne Morier, Alison Valencia, Hélène Vitorge | Puppenbau: Ombline de Benque | Musik: Dominique Lentin | Licht: Jean-Louis Van Der Vliet. | Text und Regie: Alberto Garcia Sanchez

75 Minuten. Für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.

Deutsche Erstaufführung

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus Stuttgart.