le chajim – 14. Rothenburger Woche jüdischer Kultur 13. – 31.10.24

Veranstaltungen zur jüdischen Kultur.

Sa. 28.09.24 - ca. 22.10.24, 14.oo - 16.oo Uhr, tägl.

„Auf den Spuren jüdischer Frauen in Europa – In the footsteps of Jewish women in Europe“. Ausstellung im Ostchor der Franziskanerkirche deutsch/englisch, Herrngasse 17, Rothenburg o.d.T.

So. 13.10.24 Antisemitismus – Was gibt es da zu erklären? 19.oo Uhr Vortrag mit Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma, Hamburg, über den Antisemitismus heute. Städtischer Musiksaal Rothenburg, Kirchplatz 12.

Di. 15.10.24 Mit-Mach-Tänze zu Musik aus Israel. 15.oo Uhr Workshop mit Marion Vetter . Gemeindezentrum St. Jakob, Kirchplatz 13, . Anmeldung: Pfarramt St. Jakob, Tel.: 09861/7006-20, Mail: pfarramt.stjakob.rothenburg@elkb.de.

Di. 15.10.24 „Der jüdische Frauenbund - 120 Jahre Frauensozialarbeit“ 19.oo Uhr Vortrag, Prof. Dr. Sabine Toppe, Berlin. In Zusammenarbeit mit dem Ev. Frauenbund Rothenburg. Städtischer Musiksaal Rothenburg, Kirchplatz 12

Mi. 16.10.24 „Leben mit einem Denkmal - Synagogengeschichten“. 17.oo Uhr Dokumentarfilm (2020). Mikwenhaus Judengasse 10, Rothenburg. Max. 30 Tln. Anmeldung bis 14.10.24, dekanat.rothenburg@elkb.de, Tel. 09861-700610 oder info@kulturerbebayern.de

Do. 17.10.24 Mit der Faust in der Hand. 19.oo Uhr Buchvorstellung mit der Autorin Katja Hildebrand. Für Schülerinnen und Schüler ab 14 J besonders geeignet. Wildbad Rothenburg, Taubertalweg 42

Fr. 18.10.24 Billy Joel Story. Words & Music. 19oo Uhr Konzert mit Steffen Radlmaier und Band Städtischer Musiksaal Rothenburg, Kirchplatz 12. Reservierungen: dekanat.rothenburg@elkb.de oder 09861-700610.

Sa. 19.10.24 „In mir gibt es einen ganz tiefen Brunnen. 19.oo Uhr Und darin ist Gott.“ Tagebuch der Etty Hillesum, Lesung und Musik. Theater am Burgtor, Herrngasse 38. Eintritt frei, Bitte um eine Spende.

So. 20.10.24 „Jüdisches Rothenburg mit allen Sinnen“14.oo Uhr Führung mit Oliver Gußmann und Weiteren. Treffpunkt am Marktplatz

Sa. 26.10.24 „Auch eine Zeitenwende?“ Tagung. 8.45 Uhr Der Rothenburger Prediger J. Teuschlein (1485-1525). Campus Rothenburg, Hornburgweg 26. Kostenbeitrag; Anmeldung: stadtarchiv@rothenburg.de. Infos: www.rothenburg.de

So. 27.10.24 Exkursion nach Fürth ins Jüdische Museum. 13.oo Uhr mit Stadtrundgang. Leitung: Lothar Schmidt. 13.oo Uhr Abfahrt Parkplatz P5, Anmeldung bis 24.10.24, dekanat.rothenburg@elkb.de, Tel. 09861-700610.

Do. 31.10.24 „Wenn lang die Bilder schon verblassen …“ 19.oo Uhr Dokumentarfilm mit dem jüdischen Dänen Salle Fischermann; Kabelträger in Theresienstadt 45 Min, D 2019, Campus Rothenburg, Hornburgweg 2. weitere Angebote 2024 zu jüdischem Leben

Di. 15.10.24, 19.oo Uhr „An allem sind die Juden Schuld – und die Radfahrer“ Vortrag, Dr. Axel Töllne. Museum Kirche in Franken, Rothenburger Straße 16, 91438 Bad Windsheim

Do. 7.11.24, 18.oo Uhr. Jüdische Märchen, Pfarrer Oliver Gußmann, Mikwenhaus Judengasse 10

Fr, 22.11.24, 19.oo Uhr. Antisemitismus in der Musik – der Fall Richard Wagner. Städtischer Musiksaal Rothenburg, Kirchplatz 12.