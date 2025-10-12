le chajim – 15. Rothenburger Woche jüdischer Kultur Oktober 25

Lassen Sie sich überraschen, die Termine sind noch nicht öffentlich, aber auch 2025 wird es wieder eine Woche der Jüdischen Kultur geben.
Info
Rothenburg ob der Tauber 91541 Rothenburg ob der Tauber
Freizeit & Erholung
Veranstaltungen zur jüdischen Kultur
bis
Rothenburg ob der Tauber 91541 Rothenburg ob der Tauber
Lassen Sie sich überraschen, die Termine sind noch nicht öffentlich, aber auch 2025 wird es wieder eine Woche der Jüdischen Kultur geben.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH