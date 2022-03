»Le chant des ruines« ist eine Anleitung zum Überleben durch Tanz. Die Brüsseler Choreografin Michèle Noiret entführt ihre fünf charismatischen Tänzerinnen und Tänzer in eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. Der Abend, 2019 entstanden, nimmt auf fast unheimliche Weise vorweg, was wir gegenwärtig erleben. Er zeigt eine Gesellschaft in rasantem Wandel, in der alte Gewissheiten nicht mehr gelten. Die fünf Individuen versuchen sich in einer Katastrophenlandschaft zurecht zu finden und sich gegenseitig Halt zu geben. Das »Lied der Ruinen«, so die deutsche Übersetzung des Titels, ist der Weg zur Überwindung des Chaos mit den Mitteln des Humors und der Selbstironie.

Michèle Noiret verbindet Tanz, Theater und Kino zu einem einzigartigen großen Kunstwerk. Freude und Schönheit, so sagt es die Choreografin, sind auch Formen des Widerstandes gegen die Krisen unserer Zeit.