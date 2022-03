In »Vanishing Point« erkundet eine Gruppe von Tänzern und Akrobaten im Alter von Anfang dreißig bis Ende sechzig, was es bedeutet, älter zu werden. Die vergangene Zeit dehnt sich aus, die zukünftige wird immer kleiner. Inwieweit sind wir noch die gleichen Menschen, die wir einmal waren? Es kommt eine Zeit, in der man sich immer mehr im Abseits befindet und das pulsierende Leben woanders zu sein scheint. Die Verletzlichkeit des Körpers wird spürbar und alles verlangsamt sich.

»Vanishing Point« ist eine intime Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit. Eine poetische Bilderfolge mit großer körperlicher Intensität, die von dem Wunsch handelt, die Zeit zum Stillstand zu bringen. »Vanishing Point« bewegt sich in einem fragmentierten, architektonisch gestalteten Raum, der mit extremen Perspektiven und Kontrasten spielt. Wo ihre Körper – kletternd, hängend, balancierend – ins Wanken geraten und nicht zu bändigen sind. Wie keine andere Kompanie versteht es Panama Pictures, Tanz mit Akrobatik und Livemusik zu einer fesselnden Mischung zu verweben.