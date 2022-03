Tanzen im besten Alter

Anmeldungen bis zum 10. Mai an kasse@theater-hn.de

Dieser Workshop richtet sich an Menschen, die nicht mehr die Jüngsten sind, sich aber im »besten Alter« befinden: Menschen mit Lebenserfahrung, also 50+. Über angeleitete Übungen zum Dehnen, Rhythmus Erspüren und Verspannungen Loswerden geht es in einen freien Tanz, der von inspirierender Musik begleitet wird. Danach werden unter Anregung eigene Tanztheater-Bilder entwickelt. Die eigene »Körperbiografie« begegnet der von anderen Mitstreitern. Am Ende gipfelt das Ganze in einer bunten, gemeinsam entwickelten Choreografie.

Ort: Probebühnenzentrum des Theaters Heilbronn