Le Concert de l'Hostel Dieu (Lyon)

„La Francesina – Die kleine Französin“: Händels „Nachtigall“

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Virtuose Arien aus den Opern „Deidamia“, „Serse“ und aus der „Ode to St. Cecilia’s Day“

Expressive Arien aus den Oratorien „Hercules“, „Saul“, „Belshazzar“, „Semele“

Instrumentalstücke aus „Semele“, „An Occasional Oratorio“ und „Alcina“

Mitwirkende

Sophie Junker, Sopran

Le Concert de l'Hostel Dieu

Franck-Emmanuel Comte, Leitung

„What passion cannot music raise and quell!“

Eine wahrlich europäische Karriere, die Elisabeth Duparc beschieden war: geboren in Frankreich, ausgebildet in Italien und in London ein Star! Als gefeierte „La Francesina“ wurde sie zur Muse Georg Friedrich Händels und nahm den Weg von der koloraturbegabten Operndiva ins Oratorienfach. Händel schrieb für diese seine „Nachtigall“ die Hauptrollen und spektakuläre Arien. Die großartige belgische Sopranistin Sophie Junker erweist diesem Star ihre Referenz, begleitet vom furiosen und vielfach preisgekrönten Barockensemble Le Concert de l’Hostel Dieu.

Mit freundlicher Unterstützung von Kessler & Co., Abtsgmünd.

Preise

Kategorie A: 19 € | 27 € | 33 € | 39 €

Ermäßigte Tickets: 9,50 € | 13,50 € | 16,50 € | 19,50 €

Schülerinnen und Schüler, Studierende, Freiwilligendienstleistende sowie Inhaber der Bonuskarte Schwäbisch Gmünd, Arbeitslose und Schwerbehinderte (ab 80% Behinderungsgrad) erhalten auf Konzertkarten 50% Ermäßigung bei Vorlage eines gültigen Berechtigungsausweises. Gruppen ab 15 Personen (Buchung über i-Punkt oder Kulturbüro) erhalten einen Rabatt von 3,00 € pro Karte. Doppelte Ermäßigungen sind ausgeschlossen.

FestivalCard: Mit der FestivalCard zum Preis von 15 € erhalten Sie für alle Konzerte des aktuellen Festivals einen Rabatt von 3 € pro Karte. Die FestivalCard ist gültig für eine Person und übertragbar.

Geschenkgutscheine: Gutscheine über einen Betrag ab 20 € sind ganzjährig im Kulturbüro erhältlich und bis zum Ende des folgenden Jahres gültig. Telefon (07171) 603-4110

Der Kartenvorverkauf beginnt am 25. März 2022, 9:00 Uhr.