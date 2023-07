Le Petit Vendredi mit Dreadskin kick Box

Sommerabend im kühlen Schatten alter Bäume, eine alte Villa als Kulisse und dazu Livemusik – heute das letzte Mal in diesem Jahr im Hölderlingarten der FKN.

Das Ska/Reggae Outfit DREADSKIN KICK BOX spielt traditionellen Ska und Reggae als One Man (& One Woman) Band. Handgemachte Ska und Reggae Musik, hier und da mit Looper Pedal live gedubbten Reggae und Ska Riddims, teils jazzige Instrumentalimprovisation und Toasting Parts alter Schule. Hier streuen sich auch Einflüsse von Latin über Hi-Life bis Gypsy Swing ein. Der Musiker Dreadskin (Josi Höger) und Li Wunsch gründeten bereits in den 80er Jahren die Ska Band The Mood, eine der Pionier Ska Bands in Deutschland. Als Dreadskin Kick Box sind die beiden nach wie vor europaweit unterwegs.

Freut Euch schon jetzt auf einen schönen letzten Abend. das Provi schlägt mit dem Apérobus auch im nächsten Jahr wieder sein Sommerquartier im Hölderlingarten auf.