Le Sacre du Printemps

Bereits seit 1972 begeistert das Landesjugendorchester Baden-Württemberg (LJO) mit unbändiger Spielfreude, mitreißenden Interpretationen auf herausragendem Niveau Publikum und Kritiker gleichermaßen. Als Auswahlorchester versammelt es die besten musikalischen Nachwuchstalente des Bundeslandes zwischen 13 und 20 Jahren und zählt zu den bedeutendsten Maßnahmen musikalischer Spitzenförderung auf Landesebene.

Zweimal im Jahr kommen die jungen Talente aus allen Teilen Baden-Württembergs zusammen, um mit renommierten Dirigenten, Solisten und Dozenten anspruchsvolle Werke der großen sinfonischen Orchesterliteratur einzustudieren und gemeinsam auf die Bühne zu bringen. Dieser wertvolle Schatz an Erfahrungen gehört für viele Musikerinnen und Musiker zu den entscheidenden Anstößen, Musik als eine Berufung zu verstehen. So haben zahlreiche ehemalige Mitglieder heute Positionen in führenden Orchestern oder eine Professur an Musikhochschulen inne.

In Baden-Württemberg trat das Landesjugendorchester bereits an mehr als 80 Konzertorten auf, Reisen führten das Orchester u.a. nach Spanien, Italien, England, Russland, Ecuador, Madagaskar, Frankreich und Belgien. Aufgrund seiner herausragenden Stellung und künstlerischen Erfolge wurde das Landesjugendorchester Baden-Württemberg 2008 mit dem Europäischen Jugendorchesterpreis ausgezeichnet.

Johannes Klumpp hat sich als Orchesterchef, Musikvermittler und Festivalleiter in mehrfacher Hinsicht einen Namen gemacht. Der 1980 in Stuttgart geborene Dirigent studierte in Weimar bei Nicolás Pasquet und Gunter Kahlert und gewann mehrere Wettbewerbe, darunter 2011 den „Deutschen Dirigentenwettbewerb. Er dirigierte zahlreiche namhafte Orchester wie z.B. das Staatsorchester Stuttgart, die Staatskapelle Weimar oder die NDR-Radiophilharmonie. Seit 2013 arbeitet Johannes Klumpp als Chefdirigent und künstlerischer Leiter mit dem Folkwang Kammerorchester Essen. Dort entwickelt er innovative Programmformate und seine Botschaft ist klar formuliert: er möchte „Musik zu den Menschen bringen“. Seit der Saison 2013/14 ist er als Nachfolger von Christoph Wyneken der Chefdirigent des LJO’s. und engagiert sich darüber hinaus auch im Kuratorium des Ensembles.

Modest Mussorgsky (1839-1881)

Eine Nacht auf dem kahlen Berge

Aram Chatschaturjan (1903-1978)

„Großes Adagio des Spartacus und der Phrygia“ aus Suite Nr. 2 Ballett „Spartacus“

Alexander Borodin (1833-1887)

„Polowetzer Tänze“ aus der Oper "Fürst Igor"

Igor Strawinsky (1882-1971)

Le Sacre du Printemps

Samstag 07.11.2026 um 19:00 Uhr