LE SEPTIÈME JOUR

Als das Wort in die Welt kam, hat es seit jeher und in allen Kulturen darauf beharrt, sich zu Wort zu melden.

Warum? Um uns eine Geschichte zu erzählen. Wir brauchen Geschichten, die uns erlauben die beunruhigende Realität unserer Welt zu verwandeln, wie Perseus, der den tödlichen Blick der Medusa bannen konnte, weil er die Medusa nicht direkt, sondern im Spiegel seines Schildes ansah.

Mit unserer zweiten Auflage des Festivals SommerZeltSpiele 26 in der charmanten Theaterjurte des Ensemble Materialtheater - einem Mini-Welttheater auf kleinstem Raum, mitten im Stuttgarter Westen - wollen wir uns Zeit nehmen für Geschichten.

Der Erfolg unserer ersten SommerZeltSpiele hat uns darin bestärkt, dieses feine Theaterfestival auch dieses Jahr zu veranstalten und Ihnen, liebes Publikum, wieder besondere Produktionen des Ensemble Materialtheater und seiner Künstler-Kolleg*innen zu präsentieren. Auch das Theater der Altstadt wird mit drei Erzählabenden dabei sein. Freuen Sie sich auf ein vielfältiges, eigenwilliges Programm mit Geschichten voller Herz und Humor, mit Konzerten, Lesungen, schrägem Kabarett und lassen Sie uns gemeinsam Räume schaffen für Gedankenspiele über unser menschliches Zusammenleben und Utopien.

Wir freuen uns auf Sie!