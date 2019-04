Lea beim Couchsurfer

Wenn sie allein war, setzte sie sich ans Klavier und fing an zu musizieren. Es waren die Fragen an sich selbst, die Musikerin LEA ihre unverwechselbar melancholische Stimme fürs erste Album »Vakuum« finden ließen.

Heute muss es nicht mehr still um sie sein, um den Klang für ihre Gedanken zu finden. Es ist viel mehr fast so, als habe sie Freunde eingeladen, um gemeinsam Antworten auf das Leben zu finden. Für ihr zweites Album »Zwischen meinen Zeilen« arbeitete sie mit fünf verschiedenen Produzenten, schrieb gemeinsam mit anderen Künstlern wie Mark Forster. Es fühlt sich insgesamt geselliger an, zeigt wundersame Facetten und die bunten Aspekte ihrer Generation. Mal konkret und mal subtil thematisiert sie die Unentschlossenheit, die Bindungsangst und die Suche nach der Selbstaufgabe ihrer Generation. »Es geht mir darum, ehrlich zu sich selbst zu sein und damit aufzuhören, sich zu vergleichen, mehr auf sich selbst zu achten. Manchmal wünsche ich mir, dass wir uns alle selbst mehr vertrauen«, so die 26-jährige.

Wir freuen uns auf einen gemütlichen, intimen Abend mit LEA am 17. Mai -

wie gewohnt im Interview mit bigFM Moderator Rob Green und anschließendem Wohnzimmerkonzert in einzigartiger COUCHSURFER Atmosphäre!