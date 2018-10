Lea LaDoux - Singer-Songwriterin aus Karlsruhe

Tickets an der Abendkasse: 12 Euro

Bescheiden, faszinierend und bestechend ehrlich. Lea LaDoux nennt sie sich, die sanfte Singer-Songwriterin aus Karlsruhe. Lauscht man ihren Songs, wird man innerlich ganz still. Wenn Lea singt, fühlt man etwas Besonderes in ihrer Stimme – etwas, das unter die Haut geht und begeistert!

Mit neun Jahren stand die gebürtige Wüstenroterin erstmals als Solosängerin auf einer echten Bühne.Mit etwa 13 begann sie, eigene Musik zu komponieren und zu schreiben. Nach der Schule studierte sie Musikwissenschaft und Musikinformatik und blieb stets ihrer Liebe zum Gesang treu. Eine Hingabe, die bis heute Früchte trägt, denn seit 2011 steht Lea LaDoux im Rampenlicht und mit ihren eigenen Songs auf den Bühnen. Begleitet von ihrer Band (Jürgen Rittinger am Bass, Kai Wiessner am Schlagzeug, Simon Bender und Christoph Schaible an den Tasten) präsentiert die Singer-Songwriterin Indie-Popmusik mit elektronischen Einflüssen.

Die zahlreichen Auftritte sprechen für sich. Egal ob auf der CMT-Messe in Stuttgart oder 2015 auf dem SWR3-New-Pop-Festival, bei dem sie im Rahmenprogramm auftreten durfte – Lea hat mit den Jahren viel Bühnenerfahrung gesammelt und arbeitet stetig daran, noch besser zu werden. Nach mehreren EPs veröffentlichte Lea LaDoux im September 2017 gemeinsam mit Produzent Udo Rinklin (Laith Al-Deen, Tonbandgerät, Die Happy uvm.) ihr Debut Album „Genuine“ und arbeitet bereits an neuen Songs, die sie im November präsentieren wird. Die tiefgehenden Texte sowie die klare, mal zarte, mal kraftvolle Stimme der Singer-Songwriterin passen voll zum Zeitgeist. Ein echtes stimmliches Powerpaket, das mit jeder Zeile die Seele berührt.