Zu einem besonderen Abenteuer Bilderbuch laden wir am Mittwoch, 07.08.2024 von 10.00 – 11.00 Uhr ein. An diesem Tag lesen wir am Platz an der Glems vor.

Bei einer sommerlichen Geschichte genießen wir den Sonnenschein und das Plätschern der Glems. Im Anschluss wollen wir noch eine Kleinigkeit basteln.