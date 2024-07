Ditzinger Zeltcafé

Laue Sommernächte, gute Gespräche und kühle Getränke - das Zeltcafe freut sich wieder darauf, die Zeltplanen zu öffnen und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.

Öffnungszeiten:

Fr+Sa 18 - 24 Uhr

So 11 - 14 Uhr und 18 - 22 Uhr

Mo - Do 18 - 22 Uhr

Das Programm wird dieses Jahr wieder bunt: Bisher bestätigte Musik-Acts: Meister Chang, Sokae mit gutem, alten, handgemachten Pop/Punkrock und Indie-Punkrockband Nachbardach.

Wieder dabei sind während des Weißwurstfrühstücks die Motown Heroes und während des After-Work-Aperol-Abends Cheesy Gravity mit altbekannten Hits.

Und tatsächlich aus den USA in Deutschland unterwegs: Tragedy: All Metal Tribute to the Bee Gees & Beyond.

Die New Yorker Band bringt das wohl absurdeste und trashigste Tribute-Show-Konzept, das Du Dir träumen lassen hast! Nicht verpassen!

Weitere Höhepunkte ist der Eröffnungsabend mit dem Garten der Biere, das Maultaschenmassaker und Yoga mit Shammi.

Mehr Details zum Programm auf unserer Website und den Sozialen Medien.