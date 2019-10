Support: KYD The Band

„Ob ich vor vier Leuten spiele oder vor 1.000 – ich mache das aus Liebe, und weil ich das schon immer gemacht habe, das Liedermachen“, so LEA über ihre Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen. Seitdem die aus Kassel stammende Künstlerin mit 15 Jahren über YouTube bekannt wurde, häufen sich die Meilensteine in ihrer Karriere: Der Song „Leiser“ hat sich zur deutschen Radio-Hymne entwickelt und wurde knapp 42 Millionen Mal auf Spotify gestreamt, ihre im Juni veröffentlichte Ode an die Freundschaft „Zu Dir“ wurde mehr als 18 Millionen Mal auf YouTube geklickt und im August steuerte sie mit „Immer wenn wir uns sehn“ ihren ersten Titeltrack zu einem Kinofilm (Das schönste Mädchen der Welt) bei. Der nächste große Meilenstein und ein großes Herzensprojekt folgte im September 2018: LEA's zweites Album „Zwischen meinen Zeilen“, dass bis auf Platz 6 der Charts anstieg.„Die zwölf Songs der neuen Platte umarmen die Leichtigkeit der Pop-Musik, sind aber zum gleichen Teil ehrliche Beobachtungen der Gesellschaft und des Zusammenlebens“, so die 26-Jährige über ihren Sound. Anlehnend an ihre mit Platin ausgezeichneten Singles „Leiser“ oder „Wohin Willst Du“ feat. Gestört aber GeiL, treffen auch auf „Zwischen meinen Zeilen“ emotionale, traurige Lieder mit tiefgründigen Texten auf tanzbare Beats mit viel Energie. Unentschlossenheit, Bindungsangst oder die Suche nach der Selbstaufgabe ihrer Generation sind nur einige Hürden des Alltags, die sie thematisiert: „Es geht mir darum, ehrlich zu sich selbst zu sein und damit aufzuhören, sich zu vergleichen, mehr auf sich selbst zu achten. Manchmal wünsche ich mir, dass wir uns alle selbst mehr vertrauen.“LEA’s Frühjahrstournee zum aktuellen Album war mit insgesamt 19 Konzerten, darunter drei Zusatzshows in Köln, Hamburg und Berlin, genauso wie ihre „Fahrtwind“ Tour 2018 restlos ausverkauft. Im Sommer 2019 ist sie auf großer Festival- und Open Air Tour, um über 30 Bühnen im In- und Ausland zu bespielen. Unermüdlich geht es im November weiter mit dem zweiten Teil der „Zwischen meinen Zeilen“ Tour und kommt zum ersten Mal zu uns.