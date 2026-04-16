LEAP

ENTROPY TOUR - SPRING 2026

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Nachdem LEAP mit ihrem selbstveröffentlichten Debütalbum ENTROPY die Charts in ganz Europa erobert haben, avancieren sie rasant zu einem der aufregendsten Rock-Exporte Großbritanniens. Dank der Unterstützung von Magazinen wie Kerrang, NME, Rolling Stone, BBC Radio 1 und vielen mehr stehen LEAP kurz vor dem großen kommerziellen Durchbruch und werden im Frühjahr 2026 mit ihrer energiegeladenen Live-Show neue Städte erobern.

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Konzerte & Live-Musik
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