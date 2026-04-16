Nachdem LEAP mit ihrem selbstveröffentlichten Debütalbum ENTROPY die Charts in ganz Europa erobert haben, avancieren sie rasant zu einem der aufregendsten Rock-Exporte Großbritanniens. Dank der Unterstützung von Magazinen wie Kerrang, NME, Rolling Stone, BBC Radio 1 und vielen mehr stehen LEAP kurz vor dem großen kommerziellen Durchbruch und werden im Frühjahr 2026 mit ihrer energiegeladenen Live-Show neue Städte erobern.