Leaves' Eyes

Monumental. Episch. Gewaltig. – Die letzte Schlacht der Wikinger

England im Jahr 1066. Die entscheidende Schlacht bei Stamford Bridge. Krieger im Todeskampf, blutgetränkte Felder. Norwegens König Harald III, genannt Hardråde („Der Harte“), liegt sterbend am Boden. Vor seinen Augen zieht sein Leben vorbei: Kriege, Machtkämpfe, Reisen in exotische Welten, mächtige Frauen; Kaiser und Könige, die ins Verderben stürzen. Der letzte Wikingerkönig ist tot – die Ära der Wikinger ist beendet. Lang leben die Wikinger! „The Last Viking“ ist das 2020er Monumentalwerk von LEAVES’ EYES. Der Schauplatz des Symphonic-Metal-Krachers könnte nicht gewaltiger sein. Nachdem sie mit den Kult-Alben „Vinland Saga“ (2005) und „King Of Kings“ (2015) Leif Erikssons Amerikaentdeckung und das Leben des ersten Norwegerkönigs vertonten, führen LEAVES‘ EYES nun die Wikingersagas zum bombastischen Finale.