Leben im All - Eine rockige Reise durch die Galaxie. Musical ab 8 Jahren von Gerhard A. Meyer mit dem Unterstufenchor & Projektband des Mädchengymnasiums St. Agnes Stuttgart (14. Stuttgarter Chortage)

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Mädchengymnasium St. Agnes Gymnasiumstraße 45 45, 70174 Stuttgart

Den frechen kleinen Schnuppen aus der Schnuppentruppe ist fast alles ziemlich schnuppe, nur vor dem bösen Schwarzen Loch, da nehmen sie sich in Acht. Das Leben im All ist heftig und prall und … ganz unser Fall!

Kometen, Sternschnuppen und Planeten des Sonnensystems wie Saturn, Mars und Venus geben sich ein Stelldichein in dieser knallbunten Revue, in der das Schwarze Loch zwar alle auffressen, aber eigentlich viel lieber ein heller Stern sein möchte. Und wenn am Ende die Sternbilder am Himmel leuchten, will man am liebsten Feuerzeug oder Wunderkerze im Takt zum „Flimmer-Glimmer-Sky-Lullaby“ schwingen.

Das Musical verspricht eine kurzweilige Zeitreise durch die Galaxie, gewürzt mit 14 rockigen Songs zum Mitträllern.

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