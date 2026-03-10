Leben an der Jagst

Unser heutiger Blick auf die Vergangenheit ist vielfach geprägt von mehr oder weniger gut gemachten Fernsehsendungen.

Mittlerweile kommen auch noch von Künstlicher Intelligenz generierte Bilder dazu. Doch was haben diese Bilder mit dem zu tun, was wir tatsächlich über die Vergangenheit wissen?

Die Geschichtsdarsteller der Gruppe "Alamanni" und Freunde zeigen den Besuchern, wie das Leben vor rund 1500 Jahren ausgesehen haben könnte und woher wir diese Erkenntnisse haben. Lassen Sie sich überraschen!