Wie lebten Kinder und Erwachsene früher in Sindelfingen? Im Museum sind viele alte Dinge zu sehen, die für die Menschen zum Alltag gehörten.

Wir können uns in der Bauernstube in die vergangene Zeit hineinversetzen und die alten Dinge auch in die Hand nehmen. Ab 5 Jahren. Mit Sylvia Weller-Pahl. Eine Anmeldung ist erforderlich unter museen@sindelfingen.de oder 07031/94-357.