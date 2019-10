Ein großes Freudenfest wurde gefeiert, als am 9. November 1989 die Grenzen der DDR geöffnet wurden. Dreißig Jahre nach dem Ende des „sozialistischen Staats der Arbeiter und Bauern“ berichten Zeitzeug/innen in kleinen Gesprächsrunden von ihrem Leben in der SED-Diktatur.

Mit Konstanze Helber, Klaus Hönemann, Mike Michelus, Joachim Pfützenreuter, Albrecht Pürthner und Gertraude Ralle.