Wir leben in einer Zeit mit sehr hohem Lebenstempo. Ein Termin jagt den nächsten und dazwischen wenden wir uns den eingeflogenen Nachrichten oder unzähligen Posts und Stories auf Social Media zu.

Zur Ruhe kommen und bei sich selbst ankommen ist zu einem seltenen Unterfangen geworden.

Was braucht es, um in sich selbst zu Hause zu sein, ausgeglichen in sich selbst zu ruhen und aus dieser Ruhe heraus, das Leben zu bewältigen? Wir erarbeiten gemeinsam Strategien für ein Leben in dieser Balance.