Leben im Horizont der Ungewissheit - Der Philosoph Karl R. Popper (1902 – 1994

Die Menschen möchten die Welt verstehen, in der sie leben. Davon ist Popper überzeugt. Wir brauchen Erkenntnisse, auf die wir uns verlassen können und die uns Orientierung geben.

Diese Erkenntnisse sind keine endgültigen Wahrheiten; sie gelten nur so lange, bis wir bessere Antworten gefunden haben. Der Mensch ist aufgerufen, aus der Erfahrung zu lernen und auf kritische Einwände zu hören: in der Wissenschaft, in der Gesellschaft und bei der eigenen Lebensgestaltung. Dies kennzeichnet die Offenheit seiner Philosophie.