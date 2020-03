Leben in Würde – bis zuletzt

Dabei taucht immer öfter die Frage auf nach palliativen Versorgungsmöglichkeiten für Menschen mit einer nicht heilbaren fortgeschrittenen Erkrankung. Dieser Nachmittag bietet den Ehrenamtlichen einen Einblick in die Palliativstation – ErikaSeeger-Station – des Kreiskrankenhauses Reutlingen und informiert über die Zusammenarbeit des Zentrums für Palliativmedizin mit anderen Akteuren und Möglichkeiten palliativer Versorgung, wie die Brückenpflege, SAPV, Ambulanter Hospizdienst, stationäres Hospiz etc. Das Seminar richtet sich an Engagierte des Arbeitskreises Vorsorge Reutlingen und Menschen, die es werden wollen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Referentin: Dr. Silvia Glag, Oberärztin am Zentrum für Palliativ-Medizin, Kreiskrankenhaus Reutlingen

Zielgruppe: Bürgerschaftlich Engagierte im AK Vorsorge und solche, die es werden wollen

Anmeldung: Stadt Reutlingen, Abteilung für Ältere, Telefon: 07121 303-2300, abteilung.aeltere@reutlingen.de

Klinikum am Steinenberg, Steinenbergstraße 31, Reutlingen, Treffpunkt: Foyer beim Haupteingang