Pferderennen? Ein todschicker Hut? Jeden Tag im Gasthaus essen? Ja! Die Tochter unterstützen? Kontakt zu alten Freunden halten? Nein!

Was ist nur los mit Luise? Sie lebt nach dem Tod ihres Mannes ein ganz anderes Leben als zuvor und konfrontiert ihre Umgebung mit der Frage: Was ist mit mir? Wie will ich mein Leben leben?

Das Frauentheater am LTT beschäftigt sich mit der Frage, welche Verpflichtungen man seinen erwachsenen Kindern gegenüber hat. Es fragt, ob Freundschaften bestehen bleiben müssen und ob es jemals zu spät ist, etwas Neues anzufangen. Und nicht zuletzt: Wer bestimmt eigentlich, was sich gehört und was nicht?