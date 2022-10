Leben mit Happy End: Ich packe meinen Koffer und tue Weitsicht rein

Was zählt am Ende unserer Reise und was brauchen wir, um unser Leben so zu gestalten, dass wir auch die letzten Jahre genießen?

Wie verschieben sich Prioritäten, wie viel Selbstverantwortung bleibt am Ende und lohnt sich die ganze Aufregung um Geld und Anerkennung? Wir alle packen unsere Koffer regelmäßig neu. Der letzte aber ist etwas ganz Besonderes, weil wir Hilfe brauchen, unsere Kräfte schwinden und niemand genau weiß, welche Reise uns erwartet. Wir laden Sie herzlich ein, einen Blick in Ihre und andere Packlisten zu werfen, clevere Alternativen zu besprechen und die eigenen Prioritäten klar zu benennen.

Der Workshop findet am Montag, 7.11, 19.00 Uhr statt Ort: Gemeindehaus St. Bonifatius, Beuerlbacherstr. 3, Crailsheim Referentin: Kerstin Sturm, systemische Coachin, ehrenamtliche Sterbebegleiterin im Hospiz Stuttgart und Moderatorin die Podcasts „Das letzte Kapitel“ Beitrag: 8,- Euro, Anmeldung: max. 14 Personen bis 27. Oktober bei der keb (Tel. 0791 9466845; Mail: keb.schwaebisch-hall@drs.de, oder unter www.keb-sha.de