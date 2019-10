Wer immer ja sagt macht es allen recht, nur sich selber nicht. Was hindert uns daran, aufrichtig nein zu sagen. Wie beeinflusst dieses Verhalten unsere Beziehungen? Wie können wir lernen, verbindlich nein zu sagen ohne ein schlechtes Gewissen? Mit diesen Fragen setzen wir uns in der Gruppe in Theorie und Praxis auseinander.