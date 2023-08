Leben und Arbeiten in Reutlingen

Ort: VHS Reutlingen, 1. OG.

Mit großformatigen Bildern gibt der Photoclub Reutlingen Einblicke in die Lebenswirklichkeit und Lebensgeschichte von Menschen in Reutlingen. Für die Interkulturelle Woche 2023 wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres zahlreiche Bildreportagen erstellt. Die Fotografinnen und Fortografen der Projektgruppe des Photoclubs waren beeindruckt von den inspirierenden Geschichten und Perspektiven, die Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte mit ihnen geteilt haben. Durch ihre Arbeit, ihr Leben in Familie und Nachbarschaft tragen viele Menschen zum Gelingen des Gemeinwesens bei und so spiegelt die Ausstellung in den Räumen und in Kooperation mit der Volkshochschule Reutlingen die bunte Vielfalt unserer Stadt. Zu sehen ist die Ausstellung vom 23.09. bis 28.10.2023. Bei der Zentralen Veranstaltung am 30.09.2023, 12-16 Uhr sind Mitglieder der Projektgruppe vor Ort.