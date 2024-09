Der Boden zu unseren Füßen dokumentiert eine Zeit, in der ein reges und einzigartiges Meeresleben in der Region herrschte. Die massiven Schichtfolgen umfassen nahezu lückenlos den gesamten Jura, der vor rund 200 Millionen Jahren begann und vor 145 Millionen Jahren endete. Das Klima war warm und die Tierwelt exotisch. In einem tropischen Inselreich tummelten sich Dinosaurier an Land und Schwimmsaurier mit Krokodilen, Haien und Seelilien im Wasser. Das Meer, das die Küsten Ur-Europas umspülte, war flach und 20-23°C warm. Große Riffe entstanden, deren versteinerte Reste heute als Schwammstotzen das Bild der Schwäbischen Alb prägen. Insbesondere aus der Zeit des Unterjura zeugen zahlreiche und weltbekannte Fossillagerstätten vom Leben und Sterben im Jurameer: den großen Räubern, lebendgebärenden Fischsauriern und Milliarden tintenfischartigen Belemniten, Ammoniten und Fischen von denen sie sich ernährten.