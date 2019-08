„Leben, Lernen und Arbeiten in der Zukunft – Wie wollen wir leben?“

Ideenforum "Leben, Lernen und Arbeiten in der Zukunft - Was sagt uns das Bauhaus heute?"

Innerhalb weniger Jahre entwickelte das Bildungsexperiment Bauhaus ungewöhnliche Lehr- und Lernformen deren Prinzipien und Methoden innovative Ergebnisse hervorbrachten. Nicht der Einzelne ist genial, sondern Teamfähigkeit, Kollektivkraft und das Zusammenspiel unterschiedlichster Kompetenzen führt zu neuen und unerwarteten Lösungen. Gestalten unter Verwendung alles zur Verfügung stehenden Wissens, sowie aller Errungenschaften, Materialien und Kompetenzen war die Maxime. Dabei sollen die Errungenschaften allen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen. Experimentieren, die Grenzen des Denkbaren verschieben, Zusammenleben erproben. Je nach Phase trudelte das Bauhaus zwischen esoterischer Selbstverwirklichung, Designnarzissmus und Sozialutopie hin und her. Der Weg war nicht eindeutig aber stets suchend. Der Kurs schlingernd. Veränderung war der ständige Begleiter der Schule, Selbstreflexion und Transformation Programm. Die Ergebnisse und Erkenntnisse zwischen Kitsch und wegweisender Kunst von zeitloser Bedeutung. Heute 100 Jahre später leben wir in einer Zeit in der die technologischen Veränderungen sich weitaus rasanter und tiefgreifender als vor 100 Jahren durchsetzen. Sie wirken massiv in jeden Bereich unserer Existenz und unseres Zusammenlebens hinein. Wie gehen wir damit um? Welche Entwicklungen gibt es? Und was kann die Kunst in diesem Zusammenhang tun?Genau diese Aspekte werden wir in einer Podiumsdiskussion aufgreifen. Auf dem Podium werden Experten zum Thema „Künstliche Intelligenz“ und „Ethik und Technik“ aus dem Bereichen Wirtschaft, Soziologie aber auch Theater und Theologie sitzen und zu einer spannenden Diskussion beitragen.