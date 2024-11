Lebendiger Adventskalender - "Weihnachtskonzert Hiltenburgschule"

Beim „Lebendigen Adventskalender“ werden die Tage bis Weihnachten gezählt.

An ausgewählten Plätzen in den Teilorten Auendorf, Bad Ditzenbach und Gosbach finden lebendige Veranstaltungen zur Einstimmung in den Advent statt.

Egal ob etwas in besonderer Form weihnachtlich dekoriert wird, eine Geschichte vorgelesen, ein Adventslied gespielt oder ein Gebet gesprochen wird – der Fantasie ist hier freien Lauf gelassen. Die vorweihnachtlichen Überraschungen können von Einzelpersonen, Familien, Hausgemeinschaften, Vereinen, Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinden und vielen mehr organisiert werden.