Am 16. Juni ist es wieder soweit: Der Aktionstag Lebendiger lockt wieder zahlreiche Gäste aus Hirschhorn und Umgebung an die Slipanlage Hirschhorn. Der namensgebende Schauplatz, der Neckar, wird, wenn das Wetter Neckar wieder mitspielt, gleich in allen drei Dimensionen genutzt. Am Neckarufer durch das Angebot der beteiligten Vereine und natürlich mit musikalischem Entertainment.

