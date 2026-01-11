LEBENSABENDROT oder Ruhet von des Tages Müh‘

Lieder & Texte.

Unsere Lebenszeit als einen Bogen zu sehen, der sich wie ein Tagesablauf aufspannt … und so beim Abend, beim absehbaren Lebensausklang zu landen … die sinkende Sonne, ein Abendrot zu betrachten … so etwa versammeln sich die Texte und Lieder in unserem Programm: wir verdanken sie Sara Teasdale und Bertolt Brecht, Franz Schubert und Johnny Cash, Wilhelm Busch und William Shakespeare, Carl Löwe und Hank Williams, Ite Liebenthal und Alfred Döblin und einigen weiteren Schöpfer*innen von Dichtung und Musik.

Es singen und sprechen Hans-Paul und Klaus Möller,

Klavier spielt Franz Pembaur.