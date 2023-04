Lebensart - Heilbronner Gartenträume

Entdecken Sie ein buntes Gartenparadies mitten in der Heilbronner Innenstadt.

Bei der Ausstellung Heilbronner Gartenträume zeigen Rosenhändler, Gärtnereien, Kunsthandwerker und Hersteller von Outdoor-Möbeln und Dekoration, was sie in Sachen Garten und Lifestyle zu bieten haben. Darüber hinaus finden aber auch Fachvorträge, Livemusik und Verköstigungen statt.

Blumen, Stauden, Kräuter, Livemusik und Rosensekt – an rund 100 Ständen findet der Besucher der Ausstellung alles, was sich das Gärtnerherz wünschen könnte.

Kunsthandwerk und Deko

Die Aussteller bringen Kunsthandwerk für Haus und Garten, Dekorationsartikel, zum Beispiel aus Beton oder Keramik, und allerlei Accessoires für zu Hause. Kulinarisch bestimmen deftige Leckereien und leichte Sommerküche die Speisekarten. Das Marktgelände vom Bollwerksturm über die Neckarbühne bis hinter das Eisstadion lädt zum Bummeln, Verweilen und Träumen ein.

Sehr praktisch, dass man seine Einkäufe an der Pflanzengarderobe am Eingang der Neckarbühne parken kann und so in Ruhe das vielfältige Programm und das mediterrane Flair genießen kann. Lassen Sie sich verführen und genießen Sie ein Wochenende der schönen Dinge in Heilbronn!