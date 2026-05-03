LebensArt - Kneipenquiz Fußball-WM

Ein Quizabend im Zeichen der Fußball-WM, bei dem Teams (mit max. 5 TeilnehmerInnen) in geselliger Atmosphäre gegeneinander antreten. Gespielt wird in mehreren Runden (unterschiedlichen Kategorien).

Die Anmeldung erfolgt in der Regel als Team. Sollten Einzelpersonen teilnehmen wollen, so wird vor Ort eine Gruppe gebildet. Die Teilnahmegebühr von 2,-€ je TeilnehmerIn wird unter den Siegern aufgeteilt. Bei aller sportlicher Ambition - im Vordergrund steht der Spaß!