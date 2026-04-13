LebensArt - Kräuterworkshop

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Evangelisches Gemeindehaus Herrieden Ansbacher Straße, 91567 Herrieden

Kräuter-Workshop Die wunderbare Welt der Kräuter und Pflanzen bringt uns die Kräuterpädagogin Sandra Horndasch näher. Wir erfahren, wie man die Schätze vor unseren Haustüren im Alltag nutzen und genießen kann.

An diesem Abend berichtet sie besonders über die aktuellen Frühjahrskräuter und bringt selbstverständlich frisches Anschauungsmaterial zum Fühlen, Riechen und Schmecken mit. Im Anschluss an den informativen Teil werden wir im praktischen Teil gemeinsam die Kräuter verarbeiten. Die entstandenen Produkte können direkt gekostet und auch nach Hause mitgenommen werden.

Info

Evangelisches Gemeindehaus Herrieden Ansbacher Straße, 91567 Herrieden
Freizeit & Erholung
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