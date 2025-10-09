Lebensberichtsabend mit Tobias Merckle

Glemseck-Saal Leonberg Glemseck 1, 71229 Leonberg

Tobias Merckle gründete 2003 das Seehaus Leonberg, eine der wenigen Einrichtungen des Jugendstrafvollzugs in freien Formen. Mit der 2013 ins Leben gerufenen Hoffnungsträger Stiftung setzt er zudem innovative Zeichen – von integrativen Wohnprojekten in Deutschland bis hin zu Versöhnungsarbeit in Kolumbien und Unterstützung der Ukraine.

An diesen Abenden gibt Tobias Merckle einen sehr persönlichen Einblick in sein Leben – von der Arbeit mit straffälligen Jugendlichen über das Zusammenleben von Geflüchteten und Deutschen bis hin zu bewegenden Versöhnungsprojekten in Konfliktregionen. Eine Geschichte darüber, was Mut bewirken kann.

Info

Vorträge & Lesungen
