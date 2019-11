Lebenselixier Salz - Geschichten und Experimente rund um das weiße Gold

Salz steht heute auf fast jedem Tisch. Es ist leicht zu bekommen und billig. Noch vor einhundert Jahren sah das ganz anders aus. Jahrtausende lang war Salz ein sehr teures und wertvolles Gut, das mit purem Gold aufgewogen wurde. Um seinen Besitz hat man gestritten und gekämpft. Warum war das so? Wofür war Salz so wichtig? Was ist Salz überhaupt, wo kommt es her und wozu wird es heute verwendet? Soviel sei schon mal verraten: in unserem Essen landet nur ein kleiner Teil und man kann Salzkristalle auch züchten.