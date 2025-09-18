Lebenselixier Wasser: Heilquellen & ihre natürliche Wirkung

Wasser ist ein lebenswichtiges Element, das uns nicht nur erfrischt, sondern je nach Zusammensetzung der Inhaltsstoffe auch eine vorbeugende und lindernde Wirkung haben kann.

Die Trinkkur ist in Bad Mergentheim eine tragende Säule der Kur.

Die richtige Anwendung des Bad Mergentheimer Heilswassers beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und ärztlicher Erfahrung seit fast 200 Jahren.

Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie mehr über die WIrkung der drei Trinkquellen "Wilhelm", "Albert" und "Karl", sowie über die Sole-Quelle "Paul".

Leitung:

Dr. med. Manfred Eisert / Dr. med. Stefan Jüttner

Veranstaltungsbeginn:

16:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Haus des Gastes im Kurpark, Studio 1

Informationen im

GästeService

im Haus des Gastes

Telefon +49 7931 9650

E-Mail: gesundheitsberatung@kur-badmergentheim.de