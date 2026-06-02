Lebenselixier Wasser: Heilquellen & ihre natürliche Wirkung

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Haus des Gastes Bad Mergentheim Karlsbad 30, 97980 Bad Mergentheim

Wasser ist ein lebenswichtiges Element, das uns nicht nur erfrischt, sondern je nach Zusammensetzung der Inhaltsstoffe auch eine vorbeugende und lindernde Wirkung haben kann.

Die Trinkkur ist in Bad Mergentheim eine tragende Säule der Kur. Die richtige Anwendung des Bad Mergentheimer Heilwassers beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und ärztlicher Erfahrung seit 200 Jahren. Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie mehr über die Wirkung der drei Trinkquellen "Wilhelm", "Albert" und "Karl", sowie über die Sole-Quelle "Paul".

LEITUNG: Dr. med. Manfred Eisert/ Dr. med. Stefan Jüttner/ Dr. Britta Remmel-Richarz, Bad Mergentheimer Kurärzte

Veranstaltungsort: Haus des Gastes - Studio 1

-Änderungen vorbehalten-

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Haus des Gastes Bad Mergentheim Karlsbad 30, 97980 Bad Mergentheim
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