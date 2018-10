Lebensende: was sieht im Erbrecht das Gesetz vor?

Erbt der Ehepartner automatisch alles? Wann sollte man ein Testament machen? Was ist eine Erbengemeinschaft? Diesen und anderen Fragen widmet sich der Fachanwalt für Verkehrsrecht, Erbrecht und Testamentsvollstreckungen Jochen Flasbeck in seinem Vortrag am Dienstag, 20. November 2018 um 19:30 Uhr im Kleinen Kursaal in Bad Mergentheim.