Lebenswelten der Natur vor unserer Haustür

Der Kappelberg vor den Toren Stuttgarts ist eine botanische Besonderheit. Auf kleinstem Raum findet man viele verschiedene Lebensräume dicht nebeneinander. Auf unserem Spaziergang vorbei an Rebhängen und Streuobstwiesen, durch Wald und Steppenheide, werden wir einen Blick für die Vielfalt unserer Pflanzen und deren Lebensräume am Kappelberg erhalten. Woran erkennen wir die Blumenarten und -familien? Wie kann man sie bestimmen? Was sagen sie über ihren Lebensraum aus?