Colors of Soul ist ein musikalisches Plädoyer für das Menschsein in allen Farben und Facetten: sehr abwechslungsreiche Livemusik mit großer Improvisationsfreude und selbstgeschriebenen Songs von den Bandmitgliedern. Aktuelle CD: „How can we be free“. Es geht von „Rhythm of Life“ und „Money“ (Reggae), wo Rhythmus und lebendiger Groove die tragende Rolle spielen, über „Wir sind die Barden von heute“ (selbstironischer Bossa) bis hin zur Jazzballade „How can we be free“ (World Music, Classic & Jazz), wo das Piano in herrlichen Farben malt und mit der charismatischen Stimme Katharinas verschmilzt. Leidenschaftliches Jammen Aller, heiße Special Guests, Guitar, Posaune + Saxsoli machen Lust auf Zuhören, Tanzen, Leben ...