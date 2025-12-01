Ledig für ewig

…in knallvergnügter Silvester-Laune.

Mit der „Ledigen“ ganz apart ins neue Jahr. Heiter die Zeit verschwenden und miteinander das Leben feiern. Mit neuem Mut zu neuen Taten für das Mensch-Sein. Ein Konfetti-buntes Feuerwerk der Lebensfreude.

Tschüss Altes.

Willkommen Neues.

Mit humoristischem Tiefgang nimmt Dietlinde Ellsässer uns mit auf die Reise einer „Ledigen“, die als „Königin der Nacht“ auch mal quer im Doppelbett erwacht. Sie kann aus der Lameng erotisch atmen, und hat auch sonst einiges drauf, das viel Vergnügen macht beim zuhören , zuschauen und mitlachen.