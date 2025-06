Ledisi, die von Musikgrößen wie Dr. Nina Simone inspiriert wurde, veröffentlichte mit Ledisi Sings Nina ein von ihr langgehegtes Traumprojekt.

Es umfasst Kooperationen mit dem Metropole Orkest und der New Orleans Jazz Orchestra sowie Gastbeiträge von Lizz Wright, Lisa Fischer und Alice Smith. Das Album hat hervorragende Kritiken erhalten und wurde für einen Grammy nominiert.

Mit 14 Grammy-Nominierungen, darunter eine für Best New Artist, 3 Soul Train Music Awards und 19 NAACP Image Award Nominierungen hat Ledisi in der Musikindustrie einen festen Platz erobert. Sie hat mit zahlreichen Legenden wie den Obamas, Prince, Patti LaBelle, Smokey Robinson und vielen anderen zusammengearbeitet und ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Live-Auftritte.

Neben ihrer Musikkarriere trat Ledisi auch in Film und Fernsehen auf. Sie spielte in „Leatherheads“, „Selma“ und in der Serie „American Soul“ die Rolle der Patti LaBelle. In der kommenden Biografie „Remember Me“ wird sie Mahalia Jackson spielen und in „Spinning Gold“ die legendäre Gladys Knight porträtieren.

Ledisi hat sich auch im Theater hervorgetan, unter anderem in der Broadway-Produktion von „Caroline or Change“ und in der Off-Broadway-Show „Witness Uganda“. 2019 kreierte sie ihre eigene Ein-Frau-Show „The Legend of Little Girl Blue“, die 19 ausverkaufte Aufführungen in Beverly Hills hatte.

Als leidenschaftliche Verfechterin der Künste setzt sich Ledisi für junge Musiker ein und kämpft für die Rechte von Kreativen. Sie ist Präsidentin der Recording Academy, Los Angeles Chapter, und wurde 2021 Ehrenmitglied der Delta Sigma Theta Sorority. Als Autorin veröffentlichte sie das Buch Better Than Alright: Finding Peace, Love, and Power und das neueste Werk Don’t Ever Lose Your Walk: How to Embrace Your Journey.

Ledisi ist heute nicht nur eine anerkannte Künstlerin, sondern auch CEO ihres eigenen Labels Listen Back Entertainment/BMG und engagiert sich für eine Vielzahl kreativer Projekte. Sie betont ihre Vielseitigkeit als Künstlerin, Unternehmerin und leidenschaftliche Verfechterin der Rechte von Künstlerinnen.