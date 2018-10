LEFino© ist ein Konzept der Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der FBSen in Württemberg (LEF) mit dem Motto "Eltern und Babys aktiv". LEFino© bietet Ihrem Kind Spiel- und Lernangebote. Durch immer wiederkehrende Rituale gewinnt Ihr Kind Orientierung und Sicherheit.

LEFino© eröffnet den Eltern neben Spaß und Freude mit ihrem Baby Raum für Gespräche über eigene Bedürfnisse und die ihres Kindes. In jeder Kurseinheit erwarten die Kinder Angebote, die zum Entdecken und Ausprobieren einladen. Auch Lieder, Finger- und Bewegungsspiele gehören zum Kurs. Eltern erhalten Informationen zu Entwicklung und Erziehung sowie Anregungen zur Entwicklungsschritten, die auch zuhause umgesetzt werden können. In den LEFino-Kursen werden junge Familien im ersten Lebensjahr ihres Babys begleitet und unterstützt: Was ist im ersten Lebensjahr wichtig für Babys, was benötigen sie wirklich und was tut ihnen als Eltern eigentlich gut?

Neben den wöchentlichen Treffen kann der Kurs, je nach Wunsch der Teilnehmenden und in Absprache mit der Kursleiterin, am Anfang jedes Kursabschnittes einen Elternabend, einen Familiensamstag oder einen Abend, an dem die Eltern im Mittelpunkt stehen, beinhalten. Alle Gruppen werden von speziell ausgebildeten LEFino-Gruppenleiterinnen geleitet. Freuen Sie sich auf ein Jahr voller gemeinsamer Erlebnisse und Entdeckungen!